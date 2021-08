🎥 Valverde maakt verschrikkelijke val in de Ronde van Spanje

Valverde ging onderuit nadat hij de controle over zijn stuur verloor. Hij leek in een putje te rijden en viel naar beneden van een talud.

Volgens Movistar heeft de renner veel pijn. Vooral de rechterschouder zou geraakt zijn.

Ploegmaten duwden hem verder, maar wellicht zal Valverde moeten opgeven.

🚴🇪🇸 | Oei! We wilden net het finale-alarm gaan laten loeien vanwege een aanval, maar dan schuift Valverde onderuit. Gelukkig valt hij niet de diepte in...



