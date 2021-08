Vlasov kan zich wat herstellen in zesde etappe: "Ik denk dat het een goede move was"

Aleksandr Vlasov eindigde donderdag als vierde in de zesde etappe van de Ronde van Spanje. Heel wat anders dan in de derde etappe.

De derde etappe was een nachtmerrie voor Vlasov. Op de slotklim zakte hij weg en toen werd hij pas 25ste in de rituitslag.

Donderdag ging het hem veel beter af. “Het was een lastige etappe, erg snel en ook de wind maakte het in de finale lastig. Mijn ploegmaten brachten me goed naar voren richting de slotklim”, legt hij uit op de website van het team. “Ik was in een goede positie en ik probeerde gewoon de eerste rijders te volgen. Toen we de laatste kilometer ingingen, probeerde ik zelf aan te vallen en ik denk dat het een goede move was. Uiteindelijk konden we de laatste vluchter niet pakken en finishte ik als vierde.”

Vlasov klimt in het klassement wat omhoog. Een plekje en twaalf seconden achter Egan Bernal. ”Vandaag voelde ik me vrij goed en over het algemeen denk ik dat mijn vorm elke dag beter wordt. Ik ben erg blij met deze dag en mijn vorm. Laten we kijken wat we in de volgende etappes kunnen.”