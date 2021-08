Zalige kersverse papa Yves Lampaert: "Vanaf nu zit hij op mijn schouder" en "Ik ben dus wel wat gewend"

Yves Lampaert is de trotse papa geworden van een zoontje. Hij probeert zijn vriendin Astrid zo goed mogelijk bij te staan om alles vlot te laten verlopen.

Ook pampers verversen hoort daarbij. “Het zal wel zijn! En neen, niet met een wasknijper op de neus. Thuis op de boerderij hebben we nog koeien gehad. Ik ben dus wel wat gewend”, lacht Lampaert bij KW.

Vader worden, het doet iets met een wielrenner. Kijk maar naar Wout van Aert. Mogen we nu ook speciale dingen verwachten van Lampaert?

“Wout is eerst en vooral een enorm straffe atleet, laat ons dat niet vergeten. Maar het prille vaderschap zit er misschien ook wel voor iets tussen. De geboorte van Aloïs was voor mij een erg emotioneel moment en ik ben apetrots op onze zoon. Als ik tijdens een wedstrijd zwaar aan het afzien ben, zal ik wel eens aan Aloïs denken. Vanaf nu zit hij op mijn schouder wanneer ik aan het koersen ben. Ik hoop mijn selectie voor het WK in Leuven af te dwingen en ook Parijs-Roubaix komt op 3 oktober nog op ons af.”