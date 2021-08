Miguel Angel Lopez gelooft nog in eindwinst in Vuelta: "Samen zijn we sterker"

Miguel Angel Lopez staat momenteel op een derde plaats in de rangschikking van de Ronde van Spanje, na Roglic en Mas.

Lopez is er zeker van dat het klassement van de Vuelta nog niet in zijn definitieve plooi ligt. Hij gelooft nog altijd in de eindzege. Volgens Lopez hebben Mas, ploegmaat bij Movistar en de nummer twee, en hijzelf troeven in handen die ze samen kunnen uitspelen.

“We hebben meerdere opties, dus daar moeten we van profiteren. Samen zijn we sterker dan alleen; zo kunnen we de zwakke momenten van onze concurrenten gebruiken in ons voordeel”, zei Lopez.

Maar er is niet alleen Roglic als tegenstander. “INEOS heeft nog altijd Adam Yates en Egan Bernal in het klassement staan, tegenover hen moeten we defensief zijn. En Jack Haig moeten we ook in de gaten houden: hij wisselt goede en slechte dagen af, maar het wordt een lastige opponent.”