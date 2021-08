Plan van Ineos valt in duigen en Bernal moet minuut prijsgeven: "De waarheid is dat er andere sterke renners waren"

Egan Bernal die een minuut moet prijsgeven bergop: dit kan wel eens een indicatie zijn voor het verdere verloop van de Vuelta. Ze hadden er bij Ineos meer van verwacht, maar het was kwestie om de schade te beperken.

"Het idee was om een hoog tempo op te leggen op de lange beklimming, maar de waarheid is dat er andere sterke renners waren. Er is geen andere optie dan de bladzijde om te slaan en een andere dag opnieuw te proberen", is de conclusie van Bernal.

Die extra punch miste hij bergop. "Ik reed goed, maar toen ze versnelden, voelde ik dat ik die versnelling niet in de benen had. Adam Yates probeerde me te helpen. Op een gegeven moment vertelde ik hem dat hij moest proberen om er zelf het beste van te maken."