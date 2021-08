Adrie blijft achter pleidooi staan om Mathieu te laten rusten: "Geen zin om als een halve naar WK en Roubaix te trekken"

Als het van Adrie van der Poel afhangt, neemt zijn zoon Mathieu beter ook de komende weken rust en laat hij het WK op de weg en Parijs-Roubaix aan zich voorbijgaan. Op basis van de huidige fysieke paraatheid van zijn zoon, ziet Adrie niet in hoe hij daar mee kan doen voor winst.

De uiteindelijke beslissing ligt ook deels bij Alpecin-Fenix, maar de mening van Adrie van der Poel is duidelijk. Die herhaalt hij ook nog eens in Het Laatste Nieuws. "Het heeft geen zin om als een halve naar het WK en Parijs-Roubaix te trekken, tegen beter weten in. Als je niet honderd procent ben, dan moet je daar gewoon niet naartoe."

De overwinning zal er in die wedstrijden niet in zitten, oordeelt Adrie. "Het gaat toch niet lukken. Zeker als je ziet wat de renners van het najaar nu allemaal aan het doen zijn. Asgreen en Alaphilippe komen er ook weer bij. Dat zijn potentiële winnaars. Dan hink je, Mathieu zijnde, gewoon achterop. Dan kan hij beter wat trainen en een heel crossseizoen rijden."

Dit is een blessure die tijd nodig heeft

Adrie vertrouwt er op dat Mathieu indien nodig die lastige beslissing kan nemen. "Hij kent zijn eigen lichaam. Ik ben overtuigd, wanneer het niet verbetert, dat hij dan helemaal stopt en over een maand opnieuw begint. Dit is een blessure die tijd nodig heeft. Hij moet eerst zorgen dat hij pijnvrij kan trainen. De volgende stap is pijnvrij koersen. Niet eerder komt hij bij de derde stap: meedoen voor winst. Daar zit hij volgens mij nog lang niet aan."