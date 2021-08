Griet Hoet doet het op Paralympische Spelen: "Kunnen verbeteren in anderhalf jaar corona, hopen op nog een topdag"

Griet Hoet (links) heeft nu al waar ze voor naar de Paralympische Spelen is gegaan: een medaille. Samen met stuurvrouw Anneleen Monsieur pakte de (baan)wielrenster brons in de 1000m tijdrit. In de 3000m achtervolging hoopt Hoet opnieuw sterk voor de dag te komen.

"De medaille weegt zwaarder dan ik dacht, maar is licht in mijn hoofd", reageert Hoet bij Sporza. "Dit is ongelooflijk. We hebben ons nog kunnen verbeteren in het anderhalf jaar corona. Anneleen haar mama heeft vaak de kinderen moeten opvangen. Ik hoop dat iedereen superfier is dat we nu die bronzen medaille effectief hebben binnengehaald."

Anneleen heeft veel meer werk dan ik

Monsieur en Hoet rijden samen op de tandem, met Hoet in tweede positie. Wat is haar taak dan juist? "Mijn enige opdracht is dat ik moet volgen. Ik moet maken dat ik de bochten mooi meega. Anneleen heeft veel meer werk, zij moet die lijnen correct sturen."

Lof dus voor haar landgenote. Al heeft ook Hoet moeten afzien. "Ik ben echt doodgegaan in die laatste halve ronde, maar we hebben het gehaald. Er wordt niet gefeest, we gaan de rest volgen op ons computerschermpje. We moeten hopen op nog een topdag op zaterdag", verwijst Hoet naar de 3000m achtervolging. "Dan moeten we echt alles op alles zetten. Misschien helpt deze medaille om zaterdag nog sterker te zijn."