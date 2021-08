Remco Evenepoel wil in Druivenkoers punten scoren: "Ga vechten om één van laatste WK-plekjes te kunnen krijgen"

Remco Evenepoel verscheen aan de start van de Druivenkoers, dit jaar een voorbereiding op het WK die kan tellen. Het parcours van de Druivenkoers zal op dat WK immers ook aan bod komen. Evenepoel is voorlopig wel niet zeker van een stek bij de Belgische selectie.

Voor aanvang van de Druivenkoers stond Evenepoel onder meer VTM Nieuws te woord. "We willen vooral een collectieve prestatie neerzetten en ook het gevoel van het WK-circuitje eens opdoen. En zien hoe alles voelt in koers. Dat is toch altijd anders."

Is na zijn eindzege in de Ronde van Denemarken nu de echte Remco Evenepoel terug? "Het is wel zo dat ik in Denemarken de koers kon winnen op de manier dat ik het het liefste doe. Natuurlijk hoop ik om die lijn gewoon door te trekken en dan te zien wat ervan komt. Er kunnen nog altijd slechte dagen tussen zitten en dan zal dat zo zijn. Ik ga gewoon mijn best doen en hopelijk kan ik nog wat verbeteren richting september."

Ik denk dat dit parcours de doorslag zal geven op het WK

In WK-modus zit Evenepoel voorlopig nog niet helemaal. "Momenteel zit ik niet in de selectie, ik weet dus niet of ik ooit een WK-modus zal halen dit jaar. Ik ga er alleszins voor vechten om één van die laatste plekjes te kunnen krijgen. Ik denk dat dit parcours de doorslag zal geven tijdens het WK. Het is dan niet drie rondes aansluitend zoals wij nu doen, maar het geeft al iets weer over hoe de koers kan verlopen."