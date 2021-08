Ritwinnaar in Vuelta looft Keukeleire voor belangrijke rol: "Jens heeft me perfect gepositioneerd"

Geen derde Belgische ritzege in de Vuelta na rit 12. Met Jens Keukeleire had wel een Belg een doorslaggevende rol in de uitkomst van de etappe. Het werd in Córdoba een groepssprint zonder echte spurters: Keukeleire loodste zijn ploegmaat Magnus Cort Nielsen naar winst.

Zonder die pure sprinters aanwezig, geloofden ze bij EF wel in een derde ritzege in deze Vuelta van Magnus Cort Nielsen. "We hadden met de ploeg besproken naar de groepssprint. In sprints met een uitgedunde groep, wilden de ploegmaats me ondersteunen. Ze deden een geweldige job."

Die sterke ploeg had Nielsen in deze rit ook wel nodig. "In de eerste uren deed ik het rustig aan terwijl renners in de ontsnapping probeerden te geraken. Hoewel ik de inspanning van gisteren wel in mijn benen voelde, geraakte ik over de twee klimmen. Jens Keukeleire heeft me naar voren gebracht en me perfect gepositioneerd voor de sprint", loofde de ritwinnaar zijn Belgische ploegmaat.

Er waren nog wel aardig wat te duchten concurrenten, maar Cort Nielsen gaf ze allemaal het nakijken. "Matthews en Trentin zaten er nog wel en nog een paar andere snelle mannen, maar we wilden het proberen. Ik ben superblij met deze overwinning."