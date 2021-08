Egan Bernal denkt eerder aan damage control dan rode trui: ""Ik ga morgen niet vliegen"

Primoz Roglic zal van Egan Bernal geen weerwerk moeten verwachten het aankomende lastige Vuelta-weekend. Althans toch niet als we de Colombiaan zelf mogen geloven.

Bernal won eerder dit jaar de Giro al en rijdt in deze Vuelta rond in de witte jongeretrui maar kwam meermaals te kort wanneer het parcours heel lastig werd. De Colombiaan van de Ineos Grenadiers staat in het algemeen klassement op de 7e plaats, op bijna 3 minuten van leider Roglic.

Voorlopig is Bernal allesbehalve ambitieus in interviews en liet hij al meermaals weten niet in topvorm te zijn, ook na de etappe van vrijdag. "Ik zal morgen niet opeens vliegen. Vandaag pak ik enkele seconden terug maar als je op meer dan twee minuten staat, is dat niets. We moeten eerlijk zijn, de ene dag op de andere zal mijn vormpeil niet plots veel beter zijn. Ik wil achteraf vooral kunnen zeggen dat ik alles gegeven heb", klinkt het bij Bernal.

Bernal was vrijdag wel heel attent en eindigde als één van de beste klassementsmannen. "Dit had ik ook niet verwacht, het was plots zo'n chaos. Ik wou goed zitten in de laatste drie kilometer maar voelde dat het misschien zou scheuren. Die tijdswinst is onbelangrijk, ik ben vandaag goed doorgekomen zonder kleerscheuren", besluit de beste jongere van deze Vuelta.