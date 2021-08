Eindzege Connor Swift komt niet meer in gedrang in Tour Poitou-Charentes

Naast de Vuelte en de Ronde van Duitsland wordt er ook in Frankrijk gekoerst met de Tour Poitou-Charentes. De 5-daagse Franse rittenkoers kwam vrijdag ten einde en werd gewonnen door Connor Swift.

De laatste etappe met aankomst in Poitiers zou nog een lastige kluif worden voor Swift om zijn klassement te beschermen met aankomst na enkele venijnige hellingen. De etappe van de dag werd gewonnen door thuisrijder Clémént Carisey van Delko. De Fransman reed een peloton van zo'n 30 renners met onder meer leider Swift op 3 seconden.

Swift slaagde er niet in om een etappe te winnen in Frankrijk maar door zijn goede tijdrit en vooral attente houding kon hij zich in elke etappe mee in de eerste groep plaatsen waardoor hij in het algemene klassement 12 seconden overhoudt op Bruno Amirail.