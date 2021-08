Honoré zorgde mee voor de kers op de taart voor Deceuninck-Quick.Step: "Geweldige rit van Remco Evenepoel"

Honoré maakte het feestje compleet voor Deceuninck-Quick.Step nadat Evenepoel de Druivenkoers gewonnen had. Evenepoel was al solo naar de overwinning gereden, Honoré zorgde met zijn tweede plaats voor de 'dubbel' van de Wolfpack.

Volgens Honoré was dit de overwinning van het collectief. "We hebben een geweldige ploegprestatie geleverd. Remco behaalde een mooie zege na een geweldige rit. We waren aan de aankomst eerste, tweede en vierde", was de Deen ook de ereplaats van zijn landgenoot Asgreen niet vergeten.

VEEL VERTROUWEN

Er zullen weinig ploegen zijn die zo de uitslag van een wedstrijd kunnen inpalmen. "Dat toont de ongelooflijke breedte van de Wolfpack." Ook Honoré zelf bewees uit het juiste hout gesneden te zijn. "Ik had goede benen en kwam na San Sebastián en de Ronde van Polen met veel vertrouwen naar hier. Het geeft me veel voldoening om in de top drie te eindigen."

In zijn laatste twee eendagskoersen was de 24-jarige Honoré telkens goed voor het podium. Dat belooft voor het najaar. "Nu kijk ik uit naar mijn volgende koers, de Bretagne Classic op zondag."