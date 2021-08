Wellens zag van dichtbij de snedige aanval van Remco Evenepoel: "Duidelijk dat Evenepoel sterkste man in koers was"

Ook voor Tim Wellens viel er weinig te beginnen tegen de overmacht van Remco Evenepoel in de Druivenkoers. Wellens koesterde nog wel hoop toen de kloof naar beneden ging, maar geraakte na de hervatting van de koers niet meer vooraan.

Wellens had achteraf niets dan complimenten voor de winnaar. "Ik denk dat het duidelijk was dat Evenepoel de sterkste man in koers was. Hij viel aan toen iedereen op zijn limiet zat. Ik had niet de benen om met hem mee te gaan", was Tim Wellens eerlijk.

Het was dan wel nog zestig kilometer. Als collectief werd er nog wel alles aan gedaan om Evenepoel terug te halen. "De ploeg heeft hard gereden om terug te kunnen keren. Het was een bizar moment toen de wedstrijd geneutraliseerd werd. Het is zonde, want de kloof was aan het dalen, maar ik denk dat Remco de sterkste was."

Voor Tim Wellens was de Druivenkoers zijn derde wedstrijd sinds hij anderhalve maand geen koersen betwistte vanwege gezondheidsproblemen. "Ik ben blij met mijn vorm. Ik was er tijdens het beslissende moment, ik voelde me goed en we leverden een sterke ploegprestatie. Ik kijk uit naar de Benelux Tour."