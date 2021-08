Aderlating voor Astana-Premier Tech: kopman heeft al opgegeven in Benelux Tour na valpartij

Geen Jakob Fuglsang meer in de Benelux Tour. De Deen kwam ten val in de eerste etappe en hij moest de wedstrijd zo ook al vroegtijdig staken. Zijn ploeg Astana-Premier Tech maakte het nieuws bekend op sociale media.

"We kunnen bevestigen dat Jakob Fuglsang is gecrasht en de Benelux Tour heeft verlaten. Hij is nu op weg naar het ziekenhuis voor verdere controle. Wij wensen Jakob een spoedig herstel toe!", aldus de wielerploeg.

💠 @BeneluxTour



We can confirm that @jakob_fuglsang crashed and abandoned the #BeneluxTour.

He is now on the way to the hospital for further check-ups.



Join us in wishing Jakob a speedy recovery! pic.twitter.com/aSJIBOvLpd