Enric Mas baalt na weekend in de bergen: "Niet zwaar genoeg om verschil te maken"

Enric Mas staat in de rangschikking van de Vuelta voorlopig op de vierde plaats. Verschil kon hij afgelopen weekend niet maken om op te schuiven.

Mas is best tevreden na het voorbije weekend, maar echt verschil maken zat er niet in. “Het was niet het ideale parcours om wat te proberen en daardoor viel het spektakel misschien wat tegen”, klinkt het op de Spaanse televisie.

Met de vorm is er alvast geen probleem. “Die is goed, bij zowel mij als López. Adam Yates heeft zondag dan wel vijftien seconden gepakt, maar daar maak ik me niet direct zorgen om. We zullen in de laatste week zien of dat verschil van belang gaat zijn in het algemeen klassement.”

Eiking blijft nog steeds aan de leiding, Mas volgt op iets meer dan twee minuten. “Complimenten voor hoe Intermarché-Wanty-Gobert verantwoordelijkheid heeft genomen. Ze hebben de ontsnapping perfect gecontroleerd en een heel goede race gereden.”