Remco Evenepoel en Gianni Vermeersch hebben ruzie bijgelegd na eerste etappe Benelux Tour

Het gaat opnieuw beter tussen Remco Evenepoel en Gianni Vermeersch. Na de eerste etappe van de Benelux Tour was er namelijk ruzie tussen beide heren omdat het tot een botsing kwam tijdens de rit.

Remco Evenepoel was niet te spreken over de actie van Gianni Vermeersch in de eerste etappe. Vermeersch zorgde namelijk voor een botsing en onder meer daardoor verloor Evenepoel wat tijd op de elitegroep.

De ruzie tussen beide heren zou ondertussen wel bijgelegd zijn. Volgens Sporza is Vermeersch naar de bus van Deceuninck-Quick-Step gereden om het probleem met Evenepoel op te lossen. De problemen zijn dus van de baan.