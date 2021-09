Greg Van Avermaet heeft resultaten van bloedonderzoek: "Momenteel maak ik echter geen enkele kans"

Greg Van Avermaet maakt naar zijn eigen mening geen kans om geselecteerd te worden voor het WK wielrennen in ons land.

Greg Van Avermaet is op zoek naar een betere versie van zichzelf. Eerder liet hij al weten dat het coronavaccin de schuldige was en daarvoor onderging hij verdere onderzoeken.

“Het bloedonderzoek wees uit dat mijn immuunsysteem inderdaad geraakt is”, aldus Van Avermaet bij HLN. “Ik hoop dat het snel weer in orde is, maar het is niet te zeggen wanneer dat zal zijn. Het is goed dat ik weet wat het probleem is, alleen ambetant dat ik niet weet wat ik eraan kan doen.”

Die vormdip houdt hem wellicht weg van het WK. “Ik ga zien hoe het de volgende dagen gaat en dan zal Sven zijn conclusies wel trekken. Momenteel maak ik geen kans, omdat de conditie gewoon niet goed genoeg is. Maar ik wil wel afwachten wat het weekend geeft.”

Van Avermaet was er sinds de start van zijn profcarrière in 2007 altijd bij op het WK.