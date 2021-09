Tim Merlier ontgoocheld na derde etappe Benelux Tour: "We geraakten er gewoon niet"

Geen Alpecin-Fenix in actie om de vluchters in te halen in de derde etappe van de Benelux Tour.

Deceuninck-QuickStep en Jumbo-Visma slaagden er niet in de vluchters terug te halen. Taco van der Hoorn kon daardoor in een kopgroepje van vijf de zege pakken. Volgens Tim Merlier kwam dat niet omdat hij al een zege achter zijn naam heeft. “Ik denk dat onze renners gewoon niet voorin geraakten, want vanaf de voorlaatste ronde is het eigenlijk heel snel gegaan”, vertelde hij achteraf. Het parcours leek ook niet ideaal volgens Merlier. “Telkens als de weg smaller werd ging het blok erop en dan kan je natuurlijk ook niet opschuiven. We hebben ons misschien een beetje laten verrassen, maar uiteindelijk hebben de andere ploegen het ook laten liggen.”