Tim Merlier trots met tweede ritzege in Benelux Tour: "Plots kon ik alles nog goed maken"

Na de eerste heeft Tim Merlier nu ook de vierde etappe van de Benelux Tour gewonnen. Hij hield Mads Pedersen achter zich.

Voor Tim Merlier was het zijn negende zege van het seizoen. "Dit is zonder meer een overwinning van de volledige ploeg”, zei Merlier achteraf. “Mijn teamgenoten hebben mij 70 kilometer uit de wind gehouden. Elk smal baantje dat we indraaiden of bij elke moeilijke passage zat ik waar ik moest zitten. Dan ben je eigenlijk verplicht om hun werk af te maken en te winnen."

Al leek Merlier even de verkeerde kant te kiezen in de sprint. “Ik dacht dat Mads Pedersen de nadar ging houden. Ik probeerde hem daarop vanaf rechts te remonteren tot ik links een gaatje zag. Daar dook ik in en kon ik plots alles nog goed maken en zo mijn tweede ritzege boeken.”

IN het peloton liepen de spanningen bij momenten hoog op. “In de vier plaatselijke ronden verliep alles zeer hectisch. Vooral de eerste twee ronden verliepen bijzonder nerveus van. Daarna was het opletten geblazen tot aan de cruciale punten, waarna het tempo weer stokte tot aan de volgende gevaarlijke zone. Ik ben blij dat ik het kon afmaken want de ploeg heeft echt wel berenwerk verricht."