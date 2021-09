Twee renners starten niet meer aan de achttiende etappe van de Vuelta

Vandaag staat de achttiende etappe van de Ronde van Spanje op de agenda. Twee renners kwamen niet meer aan de start.

De Vuelta kreeg af te rekenen met enkele valpartijen de voorbije dagen. Twee slachtoffers daarvan verschenen vandaag niet meer aan de start.

Het gaat om de Spanjaard Carlos Verona (Movistar) en de Nederlander Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers).

Verona moet nog 1 of 2 dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie, zo laat zijn ploeg weten. Hij kwam gisteren ten val in de afdaling, maar reed de rit wel uit voor hij naar het ziekenhuis trok.

De val van Van Baarle dateerde van de twaalfde etappe. Hij heeft last van de heup.