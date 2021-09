Magnus Cort wint in elke week van de Vuelta een etappe: "Hoop dat ik niet droom"

Magnus Cort Nielsen toonde zich in deze Vuelta andermaal de sterkste renner door zijn derde ritzege te pakken.

De derrde al voor de sterke Deen van EF Education Nippo. Bij een rassprinter komt dat al wel eens voor, maar bij een aanvaller/sprinter blijft het een zelfdzaam gegeven en dat beseft Nielsen zelf ook.

"Ik heb het gevoel dat ik aan het dromen ben, al hoop ik niet snel wakker te worden. Het was echt een lastige etappe met een peloton dat ons op de hielen zat. Ik begon er pas in de laatste 5 kilometer in te geloven dat we bergop zouden blijven", klink het bij Cort in het flashinterview.

Cort kon wel rekenen op het uitstekende werk van ploegmaat Lawson Craddock, die elke keer vol door ging om het peloton op afstand te houden. "Zonder hem zou ik niet gewonnen hebben vandaag. De samenwerking vooraan verliep stroef in het begin. Pas in de hellingenzone op het einde werkten we opnieuw wat samen, al blijft het een verrassing dat we voorop blijven."

Het is voor Cort dus al de derde ritoverwinning in deze Vuelta. De eerste won hij door nog net voor Primoz Roglic te blijven op een aankomst bergop en de tweede overwinning behaalde hij in de sprint van een uitgedund peloton. "Die eerste was wel heel speciaal. Het was geweldig om ook bergop te winnen en nu zelfs drie in één ronde, het is ongelooflijk", besluit hij.