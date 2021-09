Een van de mooiste verhalen van de Paralympics: Genyn zal nu ook Belgische vlag dragen op slotceremonie

Peter Genyn zal de vlag dragen op de slotceremonie van de Paralympische Spelen.

Genyn tekent ongetwijfeld voor hét verhaal van deze Paralympics. De rolstoelsprinter pakte eerst zilver op de 200m sprint en daarna goud in de 100m maar daar ging heel wat aan vooraf.

Genyn was zeer teleurgesteld na zijn zilveren medaille op de 200m en gebrand op revanche maar bij aankomst in het stadion in Tokyo merkte hij op dat zijn banden platgestoken waren en zijn kader uit elkaar getrokken was, sabotage. Toch slaagde hij er nog in om de gouden medaille te winnen.

Als kers op de taart mag Genyn de Belgische vlag dragen tijdens de slotceremonie van de Paralympics. Tijdens de openingsceremonie kregen amazone Michèle George en goalballer Bruno Vanhove de eer om de vlag te dragen.