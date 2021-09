Lefevere komt nog eens terug op beleid bij concurrentie: "Bij mij geen Sergeant en Frison-toestanden"

Het einde van het seizoen komt in zicht en naast de contractverleningen van de renners, is Patrick Lefevere druk in de weer om zijn personeel bij elkaar te houden voor volgend seizoen.

Het plotse vertrek van Marc Sergeant en Herman Frison bij Lotto-Soudal zette Patrick Lefevere tot nadenken over zijn eigen personeel, maar in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad verzekert hij: "Ik wil geen toestanden zoals Marc Sergeant en Herman Frison bij Lotto. Mensen moeten het afscheid krijgen dat ze verdienen en het liefst met een akkoord waarin iedereen zich kan vinden", klinkt het.

Met Rik van Slycke, Brian Holm, Tom Steels en Davide Bramati heeft Lefevere allesbehalve een piepjonge staff onder zich. "Ze horen bij de besten in hun vak maar ik vraag me wel af of renners van 20 nog een connectie voelen met ploegleiders van 60. Ik luister graag naar Radio Nostalgie maar wil van mijn ploeg geen Team Nostalgie maken."

Voorlopig lijkt het hem vooralsnog te lukken om een akkoord te vinden waarin iedereen zich kan vinden, zo gaat Brian Holm volgend jaar zijn laatste jaar in als ploegleider van de ploeg. "Hij stopt na de Tour, zo kan hij de Tourstart in zijn eigen Kopenhagen nog meemaken en hij zal zeker niet in een zwart gat vallen met alles wat hij er nog bij doet", besluit Lefevere. Benieuwd of die afvloeiing de komende jaren ook zo vlot verloopt.