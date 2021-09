Renners maken zich klaar voor zware dag in de Ardennen in Benelux Tour

In de Benelux Tour is het gedaan met rustige sprintetappes, dit weekend draait het om de knikkers.

Het lastige tweeluik in België wordt zaterdag op gang getrapt met een lastige heuveletappe in de Ardennen. De etappe brengt de renners van Ottignies naar Houffalize en is in totaal 207 kilometer.

De eerste helft van de etappe is nog relatief vlak, ideaal voor de vlucht van de dag om een voorsprong op te bouwen want daarna volgen de Waalse klimmetjes zich op.

Met 10 klimmetjes, waaronder de Côte Saint-Roch aan 10;8% tweemaal, belooft het een zware strijd te zullen worden.

Na de etappe van vrijdag werd Stefan Küng de leiding in de schoot geworpen door de materiaalpech van Kasper Asgreen. Maar met Mohoric, Wellens, Benoot, Asgreen en Dumoulin allemaal binnen de minuut kan de Franman allerminst op beide oren slapen.

Wat verder in het klassement maar zeker niet kansloos vandaag: Marc Hirschi. De jonge Zwitser moet aan UAE Team-Emirates nog bewijzen waarom ze hem zijn gaan halen en kan heel wat plaatsen goedmaken in het algemene klassement.