Stuyven moest meerdere erkennen in Sonny Colbrelli in Benelux Tour: "Hij was sterk, maar we hadden dichter kunnen komen"

Jasper Stuyven eindigde op een knappe 3e plaats na een lastige heuveletappe in de Ronde van Spanje. De renner van Trek-Segafredo kwam met de eerste achtervolgers driekwart minuut na winnaar Sonny Colbrelli over de finish.

Stuyven, de lead-out voor Mads Pedersen de voorbije vlakke etappes, mocht zaterdag voor eigen rekening gaan en deed dat meer dan behoorlijk. "ik ben blij met de derde plaats, morgen zal het opnieuw een zware dag worden waarin veel mogelijk is. Ik sta nu 8e in het algemeen klassement en het kan nog heel goed uitdraaien", klinkt het.

"Het tempo zat er meteen gelijk in. Zelfs met een klein groepje vooraan viel het niet stil bij ons. Het was behoorlijk zwaar, zeker op die klimmetjes. Ik voelde meteen dat ik een van de zwaarste renners was."

De groep met Stuyven kwam zo'n 35 seconden na Colbrelli over de streep maar volgens de Belg had dat verschil kleiner kunnen zijn. "We draaiden rond, maar aan 80%."

De achtervolgers met Asgreen en Küng deden hetzelfde als ons maar op 100%. Ik zeg niet dat we Colbrelli gegerepen hadden als we vol hadden gereden want hij was heel sterk, maar het verschil was onder de 30 seconden geweest", was de analyse van Stuyven.