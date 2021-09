Wielercontracten: Lutsenko blijft tot 2024 bij Astana en ambieert Tour-podium, Brit kondigt na 5 jaar bij Ineos vertrek aan

Het afhandelen van nieuwe contracten hoort bij deze periode van het jaar. Lutsenko en Astana zijn er alvast uit: ze gaan nog met mekaar door tot 2024. Lutsenko blijft dus nog zeker drie jaar het uithangbord van de Kazachse formatie. Bij Ineos zien ze Owain Doull dan weer vertrekken.

"Tijdens mijn jaren bij de ploeg ben ik kopman geworden. Dit is voor mij een aanmoediging om me te blijven ontwikkelen en die status te bevestigen met nieuwe overwinningen. Mijn zevende plaats in de Tour motiveert me om op dezelfde weg door te gaan. In de toekomst zal ik niet enkel strijden voor de top tien, maar ook voor het podium", toont Alexey Lutsenko zich nog zeer ambitieus.

Bij Ineos Grenadies is Owain Doull dus één van de vertrekkers. De Brit koerst al vijf jaar voor Ineos. Aan die periode komt dus weldra een einde. Dat verklapt Doull aan Cyclingnews. "Ik kan nog niet veel zeggen over waar ik volgend jaar naartoe ga, maar ik heb bij een nieuwe ploeg getekend."

DOULL HOOPT OP DEELNAME AAN GROTE KOERSEN

Dat betekent dus automatisch het einde van zijn Ineos-periode. "Ik hou van dit team. Ik kan er geen slecht woord over zeggen. Tegelijkertijd is het ook goed om van omgeving te veranderen. Ik heb nood aan kansen om de grotere koersen te rijden. Als ik bij de ploeg zou blijven, zou het lastig zijn om een selectie te verwerven voor de grote ronden. Ik wil mijn carrière niet beëindigen zonder de grootste koersen te rijden."