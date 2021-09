Wout van Aert neemt nog een keer de maat van Alaphilippe en Hayter en heeft hattrick beet in Tour of Britain

De zesde rit naar Gateshead was opnieuw een etappe met mogelijkheden voor Wout van Aert in de Tour of Britain. De concurrenten in de finale waren bekende gezichten als Alaphilippe en Hayter. Van Aert legde hen er vrij makkelijk op en maakte eens te meer indruk in aanloop naar het WK.

Bij Deceuninck-Quick.Step hadden ze een opvallend plan: Declercq is in vlakke ritten vaak de man die er voor zorgt dat het tot een sprint komt en Cavendish de man die het dan moet afmaken. Deze keer gingen beiden mee in de aanval. Met Jimmy Janssens was er nog een andere Belg mee voorin. Townsend, McLay, George Bennett en Joyce waren de andere vluchters. AANVAL JANSSENS TEVERGEEFS Zowel voor hen als voor het peloton was het uitkijken naar een pittige finale. Op iets meer dan twintig kilometer van de aankomst plaatste Janssens een snedige aanval. Het was een dappere poging, maar alle vroege vluchters werden ingerekend. Jorgensen en Shaw waren de twee volgende aanvallers, het was echter al snel aan de groten. Na een tempoversnelling van van Aert zaten er slechts vier renners nog in zijn wiel. Er sloten nog wel enkele andere renners aan. Woods koos een goed moment om uit die samengesmolten groep weg te rijden. Meer dan tien seconden kreeg hij ook niet en met vier kilometer te gaan werd hij teruggehaald. VAN AERT OPNIEUW SNELLER DAN ALAPHILIPPE Het peloton kwam nog dichtbij, maar was te laat om de groep Van Aert nog in te rekenen. Honoré trok vooraan de sprint aan voor Alaphilippe en ook Hayter mengde zich in de debatten. Van Aert ging aan de linkerkant buitenom en remonteerde hen met veel comfort. Alweer een machtige overwinning van Wout van Aert! Zijn derde ritzege al in de Tour of Britain.