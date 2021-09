19-jarige Lotto-belofte draagt leiderstrui in Tsjechische rittenkoers na dubbelslag

Er zit nog jong talent bij Lotto Soudal, dat komt in de Tsjechische rittenkoers de Ronde van Zuid-Bohemen aan het licht. Daar is Arnaud de Lie de nieuwe leider. Lotto Soudal neemt daar deel met zijn U23-ploeg en daar maakt De Lie deel van uit.

De Ronde van de Zuid-Bohemen is een rittenkoers van 2.2-categorie. Wel degelijk een profkoers dus, de jonge talenten van Lotto kunnen zich hier al eens meten met meer ervaren mannen. Dat blijkt voorlopig zeker een succes te zijn.

DE LIE EN FRETIN 1 EN 3 IN RIT EN KLASSEMENT

De tweede etappe, over een afstand van 143,3 kilometer, draaide uit op een groepssprint van een man of zestig. Arnaud de Lie had de beste sprintersbenen en snelde naar de overwinning. Zijn Belgische ploegmaat Milan Fretin werd ook nog derde.

Die goede uitslagen in de rit zien we ook weer in het klassement: ook daar bekleden De Lie en Fretin posities 1 en 3. De Lie is de nieuwe leider in de Ronde van Zuid-Bohemen en heeft 3 seconden voorsprong op de Pool Stosz en 6 seconden op Fretin. Met Luca Van Boven en Liam Slock respectievelijk op plaatsen 8 en 9, heeft Lotto vier renners in de top tien in het klassement.