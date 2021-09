Van Aert lang niet de enige Belg in vorm: dat ziet er veelbelovend uit voor het WK

Bij Wout van Aert moet de vorm goed zijn, hij is de Belg die het straks op het WK moet afmaken. Kunnen rekenen op een sterk landenteam, kan ook een belangrijke factor zijn in de WK-wegrit. Ook wat dat betreft ziet het er goed uit.

Heel wat van de acht renners die door bondscoach Vanthourenhout geselecteerd zijn, kwamen onlangs in actie. Meerderen van hen laten in aanloop naar het WK al zien hoe goed de vorm is. Wout van Aert is de primus van de klas met zijn drie ritzeges in de Tour of Britain, maar ook zijn landgenoten laten zich niet onbetuigd. Een overzicht.

Wout van Aert: Van Aert koerst in de Tour of Britain voor het eerst sinds de Olympische Spelen en blijft de knalprestaties opstapelen alsof het niets is. In rit 1, 4 en 6 is Van Aert telkens de beste. Een paar keer neemt hij de maat van waardige tot zeer sterke tegenstanders als Hayter en Alaphilippe. Vooral het gemak waarmee hij de sprint in rit 6 wint, spreekt boekdelen. Van Aert doet ook nog mee voor de eindzege in het klassement.

© photonews

Remco Evenepoel: Terwijl het op de Spelen nog tegenviel voor hem, is Remco Evenepoel enkele weken later helemaal terug. Hij vond zichzelf weer in Denemarken. Zijn ritzeges en eindzege daar kregen een vervolg met winst in de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic. Was ziek tijdens de Benelux Tour, maar een herstelde Evenepoel werd knap derde in de EK-tijdrit.

Jasper Stuyven: Reed eind augustus top tien in de Bretagne Classic en was met een vijfde en een derde plaats in de Benelux Tour in twee ritten bij de beteren. Er mag nog een tikkeltje bij, maar de motivatie zal bij hem in zijn thuisstad sowieso immens zijn.

© photonews

Victor Campenaerts: Zijn omschakeling van tijdrijder naar klassieke renner is zo succesvol dat stilaan de vraag gesteld mag worden of echt grote zeges in het klassieke werk binnen zijn bereik liggen. Werd derde in de Benelux Tour en zijn agressieve koersstijl charmeert. Heeft zijn WK-selectie dubbel en dik verdiend.

Yves Lampaert: Werd vierde in de eerste rit van de Deutschland Tour, hielp Deceuninck-Quick.Step aan een tweede plek in de ploegentijdrit in de Tour of Britain en rondde in diezelfde rittenkoers het mooi af in de finale van de zevende etappe. Vooral zijn ritwinst in het Verenigd Koninkrijk is een mooi visitekaartje.

© photonews

Dylan Teuns: Een ritzege had er voor Teuns ook kunnen komen in de derde rit van de Deutschland Tour, maar hij liet in de finale Politt ontsnappen en moest het stellen met plek twee. Eerder een tactisch foutje dan kwestie van conditie, want die ging in Duitsland duidelijk weer in stijgende lijn, terwijl het voordien in Polen nog wat zoeken was. Eindigde in Duitsland in het klassement ook vierde.

Tiesj Benoot: Was in de rit naar Houffalize in de Benelux Tour bij de beteren en finishte als vierde. Reed top tien in het klassement.

© photonews

Tim Declercq: Valt minder op in de uitslagen, maar zijn werk is in elke koers bij Deceuninck-Quick.Step van goudwaarde en reed in de Tour of Britain zelfs even in de aanval.