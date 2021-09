Evenepoel verzekert: "Dit was mijn kans, nu ga ik me leegrijden voor Wout van Aert"

Remco Evenepoel reed een zeer sterk EK wielrennen maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een zilveren medaille. De youngster stootte op een sterks Colbrelli.

In de laatste kilometers en meteen na de finish leek Evenepoel zeer misnoegd richting Italiaans winnaar Sonny Colbrelli, maar die woede was enkele minuten later al wel bekoeld.

"Ik kan hem niets verwijten, hij was samen met mij de sterkste in koers en hij wint verdiend. Zeker als je hem de voorbije weken zag rijden", vertelt Evenepoel bij Sporza.

Evenepoel probeerde tweemaal op de klim het verschil te maken maar kreeg Colbrelli niet afgeschud. Dat de Italianen voor eigen publiek konden rijden, hielp zeker volgens de Belg. "Ze reden op adrenaline naar boven. Hij had het lastig, dat voelde ik, maar kraken deed hij niet. Ik wist dat zijn sprint beter was en ik moet het accepteren", analyseert Evenepoel kalm.

WK

Volgende week staat het WK tijdrijden op het programma van Evenepoel en een week later volgt het WK op de weg, waar bondscoach Sven Vanthourenhout al meermaals aanhaalde dat er met Wout van Aert maar één kopman zal zijn.

"Wou heeft gezien dat ik goed ben en hij mag erop vertrouwen dat ik alles voor hem zal doen. Ik had mijn kans vandaag, die van hem is zondag. Ik zal me leegrijden voor hem", besluit Evenepoel nobel.