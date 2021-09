Fantastisch gebaar: Nederlander van Jumbo-Visma geeft meefietsende jonge fan zijn drinkbus aan tijdens koers

Yves Lampaert pakte de ritzege in de Tour of Britain, het gebaar van de dag kwam wel van Nederlander Pascal Eenkhoorn. Ook de renner van Jumbo-Visma was mee in de oorspronkelijke kopgroep en had in volle finale een schitterend idee.

Pascal Eenkhoorn reed op een gegeven moment op kop van de kopgroep en op het fietspad reed een jonge wielerfan met zijn fiets mee. Eenkhoorn overhandigde de jongen in volle koers zijn drinkbus. Inmiddels zijn er al genoeg verhalen bekend over hoeveel het betekent voor jonge fans om een drinkbus van een profrenner te pakken te krijgen. Fantastisch gebaar dus van Eenkhoorn. De jonge fan in kwestie pakte de drinkbus al rijdend ook vlotjes aan, die handeling heeft hij dus al onder de knie. Ook de organisatie van de Tour of Britain stond stil bij dit mooie moment en deelde de beelden op de Twitteraccount van de koers. The real race we're here for!



Nicely done, @PascalEenkhoorn 🙌



Ook grappig hoe de jongen eerst het volle pond gaf op het fietspad en zelfs even wegreed van de profrenners die in de vlucht van de dag zaten tijdens de zevende rit in de Tour of Britain.