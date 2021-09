Bronzen medaillewinnaar van WK 2018 past voor wegrit van Antwerpen naar Leuven

Op het WK van 2018 in Innsbruck veroverde hij nog de bronzen medaille, op het WK van 2021 in Vlaanderen zal hij er niet bij zijn. Michael Woods gaat zondag 26 september niet van Antwerpen naar Leuven rijden. En dat is zijn eigen keuze.

De Canadese federatie laat weten dat Woods wel een selectie werd aangeboden, maar dat hij beslist heeft om die af te slaan. Woods is eerder een klimmerstype en komt vooral voor de zwaardere koersen in aanmerking voor winst. Het parcours in en rond Leuven lijkt niet meteen zijn ding. Het zijn dus andere renners die Canada aan een medaille moeten helpen. Guillaume Bovin bijvoorbeeld, die onlangs nog Canadees kampioen werd, of Hugo Houle, die al aardig wat ervaring heeft in het over kasseien rijden. HOULE RIJDT OOK TIJDRIT De andere renners die voor Canada geselecteerd zijn voor het WK in Vlaanderen zijn Antoine Duchesne, Ben Perry, Nickolas Zukowsky en Pier-André Côté. In de tijdrit komen Houle en Zukowsky aan de start.