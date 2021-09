Toon Aerts plaatst eerste mindere cross in perspectief in aanloop naar Beringen: "Van paniek is geen sprake"

Voor Toon Aerts was de eerste cross van het jaar geen succes. Hopen op beterschap in Beringen, dan maar. Al denkt Aerts vooral op de iets langere termijn en hij plaatst zijn prestatie in Lokeren ook in dat kader. Vanaf de cross in Gieten wil hij écht top zijn.

Aerts blikt bij de organisatie van de Ethias Cross terug op de seizoensopener in Lokeren en noemt die een 'tegenvaller'. "Je hoopt dat je zo’n eerste test afsluit met een goed gevoel, maar ik bleef eerder achter met een paar vraagtekens. Oké, het parcours lag mij dit jaar iets minder en ik heb het in warmer weer iets moeilijker om te presteren, maar plezant is het nu ook weer niet."

Voor Toon Aerts moet het ook niet allemaal in dat seizoensbegin gebeuren. "Ik wil goed zijn vanaf Gieten, de eerste klassementscross. Dat is nog twee volle weken. Dat minder resultaat kan ik dus wel plaatsen. Van paniek is geen sprake. Maar het zorgt er inderdaad wel voor dat ik zaterdag in Beringen geen topfavoriet ben. Mijn zege van vorig jaar op de mijnterril overdoen, wordt lastig."

Iserbyt en Van der Haar grootste kanshebbers in Beringen

Wie zijn dan wel de kandidaten voor winst? "Eli Iserbyt en Lars van der Haar zijn voor mij de grootste kanshebbers. Zij moeten ook met iets minder gewicht die berg over. Laat me zeggen dat ik al heel tevreden zou zijn met een podiumplaats." Aerts is wel dol op de cross in Beringen. "Die wordt verreden op een toplocatie, hé."

Op een topdag kun je op dat parcours wel het verschil maken. "Wie goed is, kan de concurrentie er snel onder druk zetten op de klim. En in de afdaling kan je al eens een berekend risicootje nemen. Minpuntje is dat de cross zo vroeg op het seizoen valt. Dit is niet de handigste periode om uit te groeien tot een klassieker, maar los daarvan is het potentieel wel aanwezig."