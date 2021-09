Trek-Segafredo rekent op Jasper Stuyven en Edward Theuns in de Primus Classic

Vandaag staat er opnieuw een Belgische eendagswedstrijd op het programma. De renners moeten namelijk vol aan de bak in de Primus Classic. Bij Trek-Segafredo zullen twee landgenoten aan de start staan.

Trek-Segafredo rekent op twee Belgische renners in de Primus Classic. Zo zal Jasper Stuyven willen tonen dat hij in vorm is voor het WK wielrennen in zijn eigen streek, terwijl ook Edward Theuns van de partij is.

Trek-Segafredo vult haar selectie voor de Primus Classic verder aan met renners als Jakob Egholm, Emils Liepins, Toms Skujins, Charlie Quarterman en Alexander Kamp. Jasper Stuyven lijkt dus de kopman te zijn voor de ploeg in de Primus Classic.