Ganna klopt de Belgen: "Wout beste renner in laatste 2-3 jaar, ik probeerde sneller te gaan dan Remco en Wout"

De regenboogtrui blijft waar hij was: om de schouders van Filippo Ganna, die Van Aert en Evenepoel versloeg in de strijd om de wereldtitel tijdrijden. Ganna betuigde achteraf zijn respect voor de twee. Ten opzichte van Van Aert had Ganna niet veel overschot.

Na een gemiste kans op het EK maakte Ganna het nu wel waar. "Het was heel zwaar. Bij het wakker worden dacht ik enkel aan deze uitslag. Op het EK miste ik de goede vorm en benen, maar ik ben kalm gebleven. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn twee grote renners, maar ik probeerde sneller te gaan."

Qua indeling was het toch ook enigszins tactisch. "Het is niet dat ik traag vertrokken ben, maar ik wilde toch niet onmiddellijk in het rood gaan. Dat was een goede strategie. Ik moest sterk zijn in het hoofd, want soms loopt het in de koers niet zoals je wil. Als je de andere renners in andere koersen goed ziet rijden, zorgt dat ook voor motivatie. Dan wil je blijven gaan om zelf beter te worden."

Bevestigen is niet gemakkelijk

Hoe vergelijkt hij zijn twee wereldtitels in het tijdrijden? "Vorig jaar behaalde ik mijn eerste regenboogtrui in een raar Covid-jaar. In 2021 waren mijn doelstellingen duidelijk: olympisch kampioen worden in de ploegenachtervolging en deze trui blijven dragen. Bevestigen is niet gemakkelijk. Iedereen voelt druk voor de koers. Ik had de droom om opnieuw te winnen. Toen ik over de streep kwam, had ik mijn doelen gerealiseerd."

Van Aert dwong Ganna wel tot het uiterste. "Het is een klein verschil. Wout wint overal: in de sprint, bergop... Hij is de sterkste renner in laatste twee-drie jaar. Een tijdrit kun je soms winnen of verliezen in één bocht. Na 44 kilometer is het verschil vijf seconden: we hebben alle twee dezelfde inspanning gedaan. Ik win met het hoofd en met het hart. Chapeau aan iedereen die gestart is, iedereen levert de best mogelijke prestatie."