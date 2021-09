Jasper Stuyven laat niets aan het toeval over met oog op WK en doet er nog een ferme lus bij(!)

Jasper Stuyven wil er vol voor gaan op het WK wielrennen volgende week in Leuven. En dus laat hij niets aan het toeval over.

Na 198 wedstrijdkilometers in de Primus Classic in Haacht was Jasper Stuyven in ieder geval nog niet verzadigd.

Niet klagen

En dus ging hij nog even naar huis fietsen, goed voor nog een dikke 80 kilometer extra. "Ik hoop voor het donker is nog zo’n 80 km te kunnen rijden", aldus Stuyven bij Het Laatste Nieuws.

"Zelf mag ik zeker niet klagen over mijn benen en het was leuk om te zien dat ook de rest van de ploeg de voorbije dagen en weken goeie resultaten wist te behalen. We zijn klaar om Wout zo goed mogelijk bij te staan."