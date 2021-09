Beloften komen vanmorgen in actie: "Podium halen is de ambitie"

Beloften Jenno Berckmoes en Florian Vermeersch rijden vanmorgen het WK tjdrijden over een afstand van 30,3 kilometer.

Vermeersch kon al bij de elite terecht, maar is blij hier bij de beloften te rijden. "Het podium halen is mijn ambitie, zowel in de tijdrit als op de weg. Ik wil me echter niet blindstaren op een bepaalde plaats.”, zegt Vermeersch. “Als er andere renners beter zijn dan is het zo. Het parcours is vlak en supersnel. De vorm van de dag zal meespelen en de benen zullen voor zich spreken."

Ook Jenno Berckmoes is van de partij, voor hem is het WK er vooral eentje van veel horen en zien. "Ik wil in eerste instantie veel bijleren en start zonder hoge verwachtingen. Een plaats in de top tien is altijd de ambitie maar ik wil er geen exacte plek op plakken. Het WK in eigen land wordt een hele belevenis, met veel volk langs het parcours. Een unieke gebeurtenis die zeker vleugels gaat geven."