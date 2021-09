Mathieu van der Poel zo goed als zeker op WK: "Rug is niet het grootste probleem"

De kans dat Mathieu van der Poel op het WK de wegrit zal rijden neemt met het uur toe. Dit weekend reed Mathieu van der Poel de Primus Classic en de Gooikse Pijl. Hij lijkt zich helemaal klaar te stomen voor het WK.

“Zijn rug is niet langer het grootste probleem”, zei Christoph Roodhooft, manager van Alpecin-Fenix aan HLN. “De conditie is nu het grote vraagteken. We gaan ervan uit dat Mathieu zondag het WK kan rijden, maar dat hij er in een optimale conditie kan wedijveren met de besten, dat is een utopie.”

Vooral de onderbroken hoogtestage zou nefast zijn voor de conditie. Met welke vorm hij aan het WK kan beginnen, is niet duidelijk. “Of dat aan 60, 70 of in het geval van een superdag aan 95 procent is, dat wordt koffiedik kijken.”

De GP Denain staat normaal morgen nog op het programma. “Veel tijd rest er niet meer. Mathieu kan naast die wedstrijd misschien nog één kwalitatieve training inlassen, maar daarnaast zal hij ook moeten rusten. Hij zal de koers moeten ondergaan en zien waar hem dat brengt. Het is niet anders.”