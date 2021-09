Sarah De Bie gaat helemaal op in de WK-tijdrit van Wout van Aert: "Ik vloekte zelfs zo hard dat Georges begon te wenen"

De tweede plaats van Wout van Aert kwam hard aan, ook bij Sarah De Bie, de vrouw van Wout van Aert. Ze hadden allebei op goud gerekend.

Met zoontje Georges op de arm was Sarah De Bie er in Brugge bij op het WK tijdrijden. Het goud moest Wout van Aert jammer genoeg laten aan Filippo Ganno.

"Het is super jammer - en helaas gaat het ook maar om enkele seconden. Wout had hier zo hard voor gewerkt... En dan haalt hij net als vorig jaar zilver", vertelde De Bie aan Sporza.

De ontgoocheling was ontzettend groot. "Zelf ben ik ook een winnaar in hart en nieren. Ik vloekte zelfs zo hard dat Georges begon te wenen. Toen Wout hem zag, was hij wel meteen beter gezind. Op zulke momenten vergeet je meteen wat je aan het doen bent als je jouw zoontje ziet. Maar het zal wel nog een zure avond worden."