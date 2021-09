Reactie van de Belgische vrouwen op WK: "Alles gegeven, als we daarmee zevende eindigen, dan is het zo"

Na de tijdrit van de mannen, reden de Belgische vrouwen op het WK naar een zevende plaats in het mixed relay. Achteraf zat er weinig anders op dan de uitslag te aanvaarden. Het gevoel op de fiets was goed bij de dames, ook al verloren ze wel terrein ten opzichte van andere landen.

"Ik denk dat de mannenploegen iets meer bij mekaar aanleunen en het niveauverschil bij de vrouwenploegen groter is", analyseert Lotte Kopecky de waardeverhoudingen. "We hebben alles gegeven. Als we daarmee zevende eindigen, dan is het zo. Het gevoel op de fiets was goed."

De Belgische kampioene legt uit wat het gemengde ploegentijdrijden zo moeilijk maakt. "Het is geen discipline waarbij je moet tonen dat je de sterkste bent. Je bent maar zo sterk als uw zwakste schakel. Je moet de zwakkere renner proberen op te vangen." Kopecky kwam samen met Bossuyt binnen, D'hoore was eerder afgehaakt. "Dat was op drie kilometer van de finish, dat was dus geen ramp."

PODIUM VOORAL EEN DROOM

De tijd van de tweede renster telde immers. "We hebben er het beste uitgehaald", zegt Shari Bossuyt. "We droomden van het podium, maar er waren een zevental kanshebbers. Het gevoel was goed, we haalden de wattages die we voor ogen hadden."