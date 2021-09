Opnieuw prijs voor Intermarché-Wanty-Gobert: Taco van der Hoorn is de sterkste in de Omloop van het Houtland

Intermarché-Wanty-Gobert is aan een uitstekend seizoen bezig en in de Omloop van het Houtland hebben ze nog maar eens bevestigd. De overwinning was daar namelijk voor de Nederlander Taco van der Hoorn.

Deze middag stond met de Omloop van het Houtland een nieuwe eendagswedstrijd op het programma. Er deden enkele WorldTour-ploegen mee en met Intermarché-Wanty-Gobert heeft zo'n ploeg uiteindelijk ook gewonnen. De overwinning was namelijk voor de Nederlander Taco van der Hoorn, die een zeer sterke indruk maakte. Ook de tweede plaats was met Danny van Poppel voor Intermarché-Wanty-Gobert. Gerben Thijssen van Lotto Soudal eindigde op de derde plaats.