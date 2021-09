Vincenzo Nibali is blij met terugkeer naar Astana-Premier Tech: "Het is een echte familie"

Vincenzo Nibali heeft grote overwinningen geboekt in het verleden bij Astana-Premier Tech. Zo won hij onder meer twee keer het eindklassement van de Giro en de Tour de France. Ook de Ronde van Lombardije won Nibali bij Astana.

Nibali is dan ook blij met de terugkeer naar de ploeg. "Ik ben erg blij om terug te komen bij Team Astana. Voor mij is het een echte familie die mij veel heeft gegeven en waarmee ik mijn grootste successen heb behaald", aldus de Italiaan op de Twitterpagina van de ploeg.

🦈Vincenzo Nibali returns to Team Astana



"I am very happy to come back to Team Astana, because for me it is a real family that has given me a lot and together with which I have achieved my greatest successes", - @vincenzonibali



