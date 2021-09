Gianni Vermeersch is duidelijk over ploegmaat Van der Poel op WK: "Hij zal er staan zondag"

Mathieu van der Poel lijkt helemaal klaar voor het WK, tot grote ergernis van heel wat mensen die denken dat hij zijn blessure voor een stuk geveinsd heeft.

Mathieu van der Poel leek helemaal niet in aanmerking te komen voor het WK enkele weken geleden, maar daar kwam plots snel verandering.

En Van der Poel rijdt geen koersen als hij niet weet dat hij er niet vol mee kan rijden voor de overwinning. Wout van Aert en co hebben er een stevige tegenstander bij.

Dat bevestigt ook Gianni Vermeersch, ploegmaat van Van der Poel bij Alpecin-Fenix. “Voor mij was vooral die zege in de Antwerp Port Epic een goed signaal. Toegegeven, het is 'maar' de Antwerp Port Epic. Maar hij won er wel, aan misschien 75 procent van zijn mogelijkheden. En intussen zijn we nog twee weken verder. Geloof mij: Mathieu zal er staan zondag”, zegt Vermeersch aan GVA.