WK veldrijden zal in 2026 in Nederland plaatsvinden

Het WK veldrijden wordt in 2026 in Nederland gereden. De Internationale Wielerunie (UCI) heeft namelijk bekendgemaakt dat het wereldkampioenschap in Hulst zal plaatsvinden.

Als Mathieu van der Poel dan nog gewoon in het veld te zien is, is hij misschien wel de grootste favoriet om te winnen. Hij won namelijk vier van de laatste vijf veldritten in Hulst. Enkel Eli Iserbyt kon daartussen winnen (in 2020).