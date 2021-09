Nog reacties uit het Belgische kamp: "We rijden de perfecte koers" en "Natuurlijk zijn we ontgoocheld"

Naast het trio Stuyven - Van Aert - Evenepoel waren er uiteraard nog Belgische renners die op het WK het beste van zichzelf gaven. Tiesj Benoot en Yves Lampaert deden na afloop in Leuven hun verhaal. Zij vonden dat de ploeg alvast weinig te verwijten viel.

Het was een kampioenschap met een enorme intensiteit, dat kon ook Tiesj Benoot getuigen. "Na tachtig kilometer al zijn de Fransen begonnen met aanvallen en het is niet meer gestopt." Dat loonde wel, want uiteindelijk haalde Alaphilippe de wereldtitel binnen. De Belgen zaten gedurende de koers waar ze moesten zitten. "We rijden de perfecte koers, denk ik. Ik zou niet weten waar we een fout gemaakt hebben."

Blijft wel een feit dat de oogst onbestaande is: geen medaille(s) voor België. "Natuurlijk zijn we ontgoocheld", erkent Benoot. Yves Lampaert was het over de ploegprestatie wel grotendeels met hem eens. "We hebben gedaan wat we op voorhand wilden doen. We hebben Wout van Aert goed kunnen afzetten. De concurrentie was natuurlijk ook stevig."

Ook bij Lampaert was er teleurstelling over het resultaat dat achterwege bleef. "Het 'steekt' wel dat we geen medaille hebben. Op basis van hoe we gereden hebben, verdiende we zeker die medaille. Ik vind dat er ons niets te verwijten valt."