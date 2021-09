Stuyven wil genieten van WK in 'zijn' Leuven en bespreekt scenario's: "Als, als, als... Er zijn veel mogelijkheden"

Alle ogen zijn gericht op Van Aert, maar voor Stuyven is dit WK misschien nog specialer. Leuven is uiteraard zijn thuisstad en laat daar nu toch net de finish liggen. Geen bocht, zelfs geen hoekje die Jasper Stuyven onbekend is. Wat een topmoment moet dit voor hem worden.

Jasper Stuyven had voor de start in Antwerpen dan ook slechts één boodschap. "We gaan ervan genieten", verkondigde de thuisrijder. Er is al veel gespeculeerd over de vele scenario's die zich kunnen ontwikkelen. Niemand die beter geplaatst is om dat in te schatten als Stuyven.

Ik ben van mening dat de moeilijkheid ligt in het links-rechts rijden in Leuven, de bochten, het draaien en keren. Dat maakt dat de vermoeidheid gaat spelen. Als een groep tien seconden kan nemen en Wout is mee, zou dat een mooi iets zijn."

GEEN GLAZEN BOL

Ook voor Stuyven blijft het uiteraard moeilijk om in een glazen bol te kijken. "Ze gaan niet allemaal de sprint afwachten. Zijn er die op die ene helling het verschil kunnen maken? Als de sprinters niet lossen, kan dan 'een soort' kleine massasprint? Als, als als... Of 'een soort' korte solo? Ja, dat kan, maar het kan ook van niet. Je kan niets uitsluiten. Er zijn veel mogelijkheden."