Opnieuw een Belgische eendagswedstrijd op het programma met de Eurometropole Tour: wie trekt aan het langste eind?

Vandaag moeten de renners opnieuw vol aan de bak in ons land. De Eurometropole Tour wordt namelijk afgewerkt. Er verschijnen 12 WorldTour-ploegen aan de start van deze wedstrijd.

In de Eurometropole Tour rijden de renners van La Louvière naar Doornik over een parcours van 175 kilometer. Daarbij moeten ze tien beklimmingen verwerken, maar de kans is bestaande dat het op een sprint zal eindigen.

De grote favoriet voor de zege is dan ook Fabio Jakobsen. De Nederlander van Deceuninck-Quick-Step is de laatste weken in goede doen. Of kan een landgenoot zoals Jordi Meeus de zege in eigen land houden? Deze namiddag krijgen we het antwoord.