Sep Vanmarcke start als kopman voor Israel Start-Up Nation in Parijs-Roubaix

Israel Start-Up Nation zet alles op Sep Vanmarcke in Parijs-Roubaix. Onze landgenoot liet er in het verleden al mooie dingen zien met onder meer een tweede plaats in 2013. Hij eindigde ook al drie keer op de vierde plaats in de klassieker.

Vanmarcke weet nu ook welke renners hem mee aan de overwinning moeten helpen. Zo heeft Israel Start-Up Nation ook Rudy Barbier, Jenthe Biermans, Tom Van Asbroeck, Guillaume Boivin, Mads Würtz Schmidt en Hugo Hofstetter geselecteerd.

Spring Classic in Autumn: @sepvanmarcke leads ISN in a postponed edition of Paris-Roubaix.

A tricky edition? It might be, given the time of the season and the weather forecasts.



Find out about ISN's line-up here: