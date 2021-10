Vincenzo Nibali kan het nog steeds: Italiaan wint slotrit in Giro di Sicilia en heeft zo ook de eindzege beet

Sterke prestatie van Vincenzo NIbali in de Giro di Sicilia. De Italiaan ging er alleen vandoor en kwam ook solo over de streep. De Italiaanse klassementsrenner van Trek-Segafredo heeft zo ook de eindzege beet.

In de vierde en laatste etappe van de Giro di Sicilia reden de renners van Sant'Agata di Militello naar Mascali en er moest nog stevig geklommen worden. De klassementsrenners konden dus nog een gooi doen naar de eindzege.

Uiteindelijk was het Vincenzo Nibali die de beste benen had. De Italiaan kwam solo over de streep en had bijna een minuut voorsprong op zijn eerste achtervolgers. Zo pakt Nibali meteen ook de eindzege in deze Italiaanse rittenwedstrijd.