📷 Terugkeer van de Mondriaan-kleuren: Franse ploeg koerst met shirt dat verwijst naar periode van Hinault en LeMond

In de jaren '80 had de ploeg La Vie Claire één van de opvallendste shirts in het peloton. Het was gebaseerd op schilderijen van de Nederlandse schilder Piet Mondriaan. Rood, geel, wit, zwart, blauw: allemaal kleuren die erin verwerkt zaten.

Het was zo legendarisch dat de naam 'Mondriaan-kleuren' wereldwijd bekendgeraakte. Onder meer Bernard Hinault en Greg LeMond reden in dat shirt. Delko laat die outfit enigszins weer tot leven komen met een speciaal 'Look 1985-shirt'.

The Mondrian colors are back in the peloton 💥



The legendary "LOOK 1985" kit will be worn by @TeamDelko on the cobblestones of Paris-Roubaix. The iconic design is inspired by the LOOK logo🔴🟡⚪️🔵



Only 50 “LOOK 1985” limited edition kit are available https://t.co/6dBEIVwvBp pic.twitter.com/7mxsd4crtC